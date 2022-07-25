Grafiklerle ‘Avrupa’ya uçuş işkencesi’

Avrupa genelinde havalimanlarında çalışan sayısı azalırken yolcu ve uçuş sayılarının artması ve mevcut çalışanların greve gitmesi, işleyişi aksatmaya devam ediyor.

Britanya’daki Heathrow Havalimanın’da 22 Temmuz’a kadar süren personel grevi nedeniyle bilet satışlarına kısıtlama getirildi.

Grafik: AA

26 Mayıs – 19 Temmuz arasında Hollanda’daki Amsterdam Schiphol Havalimanı’nda uçuşların yüzde 41,5’inde gecikme yaşandı.

Almanya’da Ağustos sonuna kadar Frankfurt ve Münih kalkışlı ya da varışlı 2 bin uçuş iptal edildi.

Belçika’da Ryanair çalışanlarının grevleri nedeniyle, Brüksel ve Charleroi havalimanlarındaki aksamalar yığılmalara neden oldu.

İsviçre’de bagaj hizmetlerindeki aksamadan ötürü her gün ortalama 250 bagaj, sahibine teslim edilemiyor. 1700’ün üzerinde bagaj ise teslim edilmeyi bekliyor.

İtalya’da 17 Temmuz’daki grev sebebiyle yüzlerce uçuş iptal edildi.