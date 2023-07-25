Gözlük çalan Norveçli siyasetçi istifa etti

Hırsızlık yaptığı ortaya çıkan Norveç Kızıl Parti Başkanı Björnar Moxnes istifa etti.

Fotoğraf: Björnar Moxnes. (Instagram)

Moxnes geçen ay Oslo Havalimanı’ndaki bir dükkandan güneş gözlüğü çaldığı ortayı çıkmıştı.

Norveçli siyasetçi, gözlüğü ‘yanlışlıkla‘ aldığını söylese de polis 3 bin Norveç kronu ceza kesmişti.

AA’nın Politico haber sitesinden aktardığına göre Moxnes, Facebook hesabından dün yaptığı paylaşımda 16 Haziran’da Oslo Havalimanı’ndaki mağazadan gözlük çaldığını kabul ederek görevinden istifa ettiğini bildirdi:

“Birçok kişi bana bu kadar aptalca bir şeyi nasıl yapabildiğimi sordu. Geçen haftalarda bunu kendime ben de defalarca sordum. Makul bir açıklamam yok.”

Kızıl Parti Ulusal Yürütme Komitesi Moxnes’in 11 yıldır yürüttüğü görevi, 2024’e kadar Marie Sneve Martinussen’in sürdüreceğini duyurdu.