Gözde Bedeloğlu: Daha ne kadar ülkenin halkları eziyet çekecek?

En geniş sınırlara ulaşma hırsını barış için birlik yalanıyla pazarlamaya çalışanlar, kapısının üzerine imparatorluk tabelasını asınca yenilmezlik gömleği giyeceğini zannedenler var. Güvensizliği, tekinsizliği besleyip, pompaladıkları sahte korkular üzerinden tonlarca para kazananlar da cabası… Hep yanıldılar, hep de yanılacaklar. Dünyayı tek başına yönetme düşü, hayata hükmetme arzusunun çaresiz, zavallı kibrine takılıp düşecek çünkü. Soru şu; bu arada daha ne kadar insan, daha ne kadar ülkenin halkları eziyet çekmeye devam edecek? Yok mu bir başka yolu?
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KKTC’de ‘genel ev’ davası: Gazeteciye 10 yıl hapis istemi
Ali Kişmir dava konusu yazısında, Girne’de Beyaz Ev olarak adlandırılan asker denetimindeki binada Türkiye yetkilileri ile bir grup KKTC milletvekilinin katıldığı yemeği eleştirmiş, Beyaz Ev’den ‘genel ev’ olarak söz etmişti.
Nedir bu SWIFT? Batı’nın gücü Rusya’yı çıkarmaya neden yetmiyor?
Rusya’nın Ukrayna topraklarına girmesinin ardından SWIFT yaptırımı yine Batılı ülkelerin en büyük çıkmazı. Britanya ve ABD’nin gönlü Rusya’nın 200’ü aşkın ülkedeki bankalar ve finans kurumlarının para transferi için kullandığı SWIFT sisteminin dışına itilmesinde. Rusya için en ağır ekonomik yaptırım anlamı taşıyan hamlenin önündeyse Almanya, İtalya ve Fransa gibi Avrupa’nın güçlü ekonomilerinin zarar görebileceği gerçeği var.
Ukrayna’daki Türkler tahliye bekliyor: Bombalar patlıyor, sesimizi duyun artık
Rusya’nın Ukrayna’yı işgalinin üçüncü gününde ülkede yaşayan Türklerin çaresiz bekleyişi devam ediyor. Dışişleri Bakanlığı tahliyelerin başladığını duyursa da bölgeden konuştuğumuz vatandaşlar herhangi bir tahliyenin olmadığını kendi imkanlarıyla çıkmaya çalıştıklarını söylediler.
Rus bilim insanlarından ‘barış bildirisi’: Savaşı durdurun
Rusya’da araştırmacıi bilim insanları ve gazetecilerden oluşan 664 kişik grup açık mektup yazarak savaşa karşı lduklarını belirtti.
Zelenski, Rus halkına seslendi: Savaşa karşı çıkın
Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, Ukrayna’yı sonuna kadar savunacaklarını belirterek, Rus halkını da savaşa karşı çıkmaya çağırdı.