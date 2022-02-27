Gözde Bedeloğlu: Daha ne kadar ülkenin halkları eziyet çekecek?

En geniş sınırlara ulaşma hırsını barış için birlik yalanıyla pazarlamaya çalışanlar, kapısının üzerine imparatorluk tabelasını asınca yenilmezlik gömleği giyeceğini zannedenler var. Güvensizliği, tekinsizliği besleyip, pompaladıkları sahte korkular üzerinden tonlarca para kazananlar da cabası… Hep yanıldılar, hep de yanılacaklar. Dünyayı tek başına yönetme düşü, hayata hükmetme arzusunun çaresiz, zavallı kibrine takılıp düşecek çünkü. Soru şu; bu arada daha ne kadar insan, daha ne kadar ülkenin halkları eziyet çekmeye devam edecek? Yok mu bir başka yolu?

Gözde Bedeloğlu’nun yazısı