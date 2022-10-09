Gözde Bedeloğlu: Adadan çıkıp AKP iktidarına batan iğne

CTP Milletvekili Doğuş Derya, ki kendisi vaktiyle adada Kürtlere saldıran Türkiyeli ülkücü yapılanlamalara kapıyı göstermiş ve faşizme geçit vermeyeceklerini söyleyerek yine şimşekleri üzerine çekmişti, bu kez Meclis’te yaptığı konuşmada, Erdoğan’ın KKTC’ye yaptırmaya başladığı ‘yavru külliye’nin Kıbrıs halkı tarafından nasıl da coşkuyla karşılandığını iddia eden UBP Milletvekili Emrah Yeşilırmak’a verdiği cevapla gündeme oturdu. TL kullanılan KKTC’nin ekonomisi de ekonomist Erdoğan ve ışıltılı Bakan Nebati’nin kararlarından doğrudan etkileniyor. Enflasyon altında ezilen Kıbrıs halkı ihtiyaç duymadıkları külliyenin, üstelik Lefkoşa için önemli bir yeşil alanda, ağaçlar kesilerek yapımına itirazını sürdürüyor. Ne Meclis’in, ne bilim insanlarının ne de halkın isteği soruluyor.

Derya’nın, KKTC iktidarına yönelttiği eleştirinin Türkiye’de yankı bulmasının ana sebebi şu; Derya, halka borç olarak yazılan ve ihtiyaç dışı yatırımlara karşı çıkmakla birlikte, sarayların arttığı bir yerde Cumhuriyet rejiminin risk altında olduğunu hatırlattı. İşte o iğne, adadan çıkıp AKP iktidarına batmış olacak ki, Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Derya’nın konuşmasını ‘hadsizlik’ olarak tanımladı. Kurtarıcıdan gelen hediyeyi reddeden Derya, Deryalar, Kıbrıs halkı yine ve yeniden suçlandı, aşağılandı. Bakınca, nasıl da benziyor dertlerimiz değil mi? Kültürü, inancı, gelenekleri küçük görülmüş, kurtarıcının inşa ettiği hiyerarşik ilişkide sömürüye hep açık tutulmuş Kıbrıs’a içerden bakarsanız, Türkiye’yi göreceksiniz. Tanınmayan Kıbrıslının hakkı ile Türkiyelininki birdir.

Gözde Bedeloğlu’nun yazısı