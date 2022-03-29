Görme engelliler TBMM kapısında haykırdı: Engelliyi unutan, iktidarı unutsun

Görme engelliler refakatsiz, tek başlarına gizli oy verme taleplerini bu kez TBMM önünde eylemle haykırdılar. Seçim mevzuatında değişiklik öngören kanun teklifinde, görme engellilerin oy kullanmasını kolaylaştıracak düzenlemelere de yer verilmesi isteyen engelliler, “Engelliyi unutan, iktidarı da unutsun” dedi.

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2017’den beri gizli oy kullanmalarını engelleyen, 298 sayılı Seçim Kanununun 93’üncü maddesinin değiştirilmesi için mücadele eden görme engelliler, artık oyalama taktikleriyle baştan savılmak istemiyor.

‘Bugün kadar neredeydiniz‘

ANKA’nın haberine göre, görme engelliler adına konuşan Mehmet Emin Demirci, şunları dedi: “Biz ne için buradayız? Gündemdeki Seçim Kanunu’nda körlerin tek başına oy kullanabilmesine imkan sağlayan düzenlemelerin istenmesi dolayısıyla buradayız. Bize bugün yasanın gerekli değişikliklerle birlikte geçeceği bilgisi ulaştı. Onun takipçisi olmak için buradayız. Verilen sözlerin burada bize tekrarlanmasını bekliyoruz. Sanıyorum ilerleyen zamanlarda bir gelişme olacak. Onu da burada bekleyeceğiz.”

Eylemlerini haber alanların (AKP milletvekilleri) “Ne gerek var, biz zaten bunu yapacağız. Sizi en iyisi Çankaya Kapısı önünde yormayalım, genel merkezimizde ağırlayalım. İstediğiniz gibi de ikramda bulunalım. Sorunları tartışalım, konuşalım, tatlıya bağlayalım” dediklerini aktaran Demirci konuşmasını şöyle sürdürdü:

“Bunu diyen yöneticilere şunu soralım arkadaşlar hep beraber: Peki biz bu kararı alıp meclisin önünde buluşmak için randevulaşmadan önce neredeydiniz? Geçen hafta bu yasa komisyonda görüşülürken aklınız neredeydi? Bunlar hep size söylendi, iletildi ama hiçbirisi dikkate alınmadı. Nasıl oldu da biz Türkiye Körler Federasyonu ve paydaş kuruluşlar böyle bir basın açıklamasına karar verdik, ondan sonra davetler birbiri arkasını kovaladı? Tabii ki bunlara itibar etmedik. Yasanın değiştiğini görünceye kadar da etmeyeceğiz.”

‘Seçim Yasası değişene kadar buradayız‘

Görme engelli avukat Olgun Yılmaz, tek başına oy kullanmalarına olanak veren oy şablonlarını geçmiş üç seçimde kullandıklarını hatırlatarak, şunları söyledi:

“Gösterdik ki biz bu oy şablonlarıyla bağımsız, tek başına, gizli oy kullanabiliyoruz. Yüksek Seçim Kurulu’na dedik ki ‘Oy şablonlarını siz bastırın.’ ‘Bastıramayız, yasada yeri yok’ dediler. Madem yasada yeri yoksa biz de oturduk, çalıştık. ‘Yasaya koyarız’ dedik. Ne zaman ki seçim yasasında değişiklik hususu gündeme geldi, çalışmaya başladık. Altı aydır, hazırladığımız yasa teklifini bütün partilere tek tek ilettik. Son 15 gündür bütün milletvekillerine mail attık.

Dedik ki ‘Bu çalışmaları lütfen yasaya koyun’. Ama gördük ki Anayasa Komisyonu’nda dahi bu yasa geçmedi. Biz niye varız? Engelliler olmadan seçim olur mu? Engelliyi unutan iktidarı da unutsun. Bu nedenle biz, bütün partilere buradan sesleniyoruz: Bize burada şimdi gelip söz verinceye kadar, Seçim Yasası’na bizim talep ettiğimiz değişiklik metnini kendilerinin koyacaklarını söyleyinceye kadar buradayız.”

Milletvekili: Sorunu biliyoruz

Yılmaz’ın konuşmasının ardından AKP Kahramanmaraş Milletvekili ve İçişleri Komisyonu Başkanı Celalettin Güvenç, görme engellilerin yanına gelerek şunları söyledi:

“Sorunu biliyoruz. Dün akşam üzeri Maraş dernek başkanımızın konuyu bana iletmesiyle ben yetkililerle görüşme yaptım. Özellikle son Seçim Kanunu üzerinde çalışan Genel Başkan Yardımcımız Hayati Yazıcı’yı aradım. Hayati Bey bu konuyu öğrendiklerini, özellikle sandığa tek başına girme konusunda gerekli düzenlemeyi yapacaklarını, bu konuda da Twitter’da 19:40’ta paylaşım yaptığını, Genel Kurul’da önergeyle inşallah bu hafta kanun tamamlanırsa bu sorunun çözülmüş olacağını bana belirtti.”

Yavuz: Şimdiden hayırlı, uğurlu olsun

Güvenç’in açıklamasının ardından, AKP Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz sorunun iki gün önce kendisine yansıdığını söyledi: “Biz de tekrar oturduk, çalıştık üzerine. Bu teklifin son derece yerinde olduğu düşüncesiyle, o sizin de arzu ettiğiniz istikamette bir madde ihdası yapıp bu beklentinizi çok net bir şekilde karşılayacağını ifade edebilirim. Şimdiden hayırlı uğurlu olsun diyorum.”