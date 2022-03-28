AKP’li vekil: Görme engellilerin tek başına oy kullanmalarına imkan sağlanacak

AKP Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı, ‘Milletvekili Seçimi Kanunu’nda görme engellilerin tek başına oy kullanmalarına imkan sağlayacak bir düzenlemeyi hedeflediklerini söyledi.

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Tek başına, gizli oy vermek anayasal bir hak. Ancak 298 sayılı Seçim Kanunu’nun 93’üncü maddesi görme engelliler, felçliler veya bu gibi bedensel engellerin seçim çevresindeki bir akrabaları veya yoksa herhangi bir başka seçmenin yardımıyla oy verebileceğini söylüyor. Bu düzenleme, görmeyenlerin gizli oy kullanma hakkını fiilen ortadan kaldırıyor.

Yazıcı, Twitter hesabındaki açıklamada, TBMM Anayasa Komisyonu’nda kabul edilen ‘Milletvekili Seçimi Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi’nin yarın TBMM Genel Kurulu’nda görüşülmeye başlanacağını hatırlattı.

Teklife eklemeyle görme engelli yurttaşların tek başına oy kullanmalarına imkan sağlayacak düzenlemenin de hayata geçirilmesini hedeflediklerini belirten Yazıcı, şunları söyledi: “Bu düzenlemenin uygulanmasıyla ‘oyun gizliliği’ esası korunmuş olacaktır. Görme engelli kardeşlerimizin vatandaşlık görevini yerine getirirken karşılaştığı sıkıntıya son verecek bu düzenleme ile ‘görme engelli seçmenlerin oy kullanabilmesi için oy pusulalarına uygun şablon’ uygulaması yapılacaktır. Böylece, görme engelli seçmenlerimizin ‘oyun gizliliği’ esasına uygun bir şekilde oy kullanmalarına imkan sağlanacaktır. Her zaman belirttiğimiz gibi bizim için önemli olan hür irade ve hür iradenin engellenmeden sonuç vermesini sağlamaktır.”