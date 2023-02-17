Görevli baygınken sarsmıştı: Azra bebek hayatını kaybetti

Hatay’da enkazdan çıkarıldığında bir yardım personeli tarafından kucakta bekletilen Azra Duru Malaç hayatını kaybetti.

Yardım görevlisi, Azra’yı kucağında bekleterek video çekmişti. (Twitter)

6 Şubat’ta Kahramanmaraş merkezli 7,7 ve 7i6 büyüklüğündeki depremlere Hatay’ın Antakya ilçesinde yakalanan dört yaşındaki Azra Duru Malaç, enkazdan sağ çıkarılmıştı.

Yardım ekiplerinden bir kişi, Azra’yı kucağına alarak video çekmişti. Sosyal medyada dolaşıma giren videoda görevlinin Azra’yı sallarken bir ambulansın yanlarından geçtiği, Azra baygınken görevlinin onu sarstığı görülmüştü. Görevli haliyle büyük tepki toplamıştı.

Azra bebeğin kaldırıldığı Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde 8 Şubat’ta hayatını kaybettiği ortaya çıktı.

Hayatını kaybeden Azra’nınn ölüm nedeninin doğal afet kaynaklı travma, ağır yaralanma, iç kanama, sol bacakta kırık, sağ kolda parçalı kırık olduğu öğrenildi.

Azra’nın annesi Fatma Malaç da depremde hayatını kaybederken, babası Mehmet Malaç sağ kurtuldu.