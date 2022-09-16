‘Görevimiz Tehlike’nin setinde koyun sürüsü: Tom Cruise çekime ara verdi

ABD’li oyuncu Tom Cruise’un başrolünde oynadığı ‘Görevimiz Tehlike 8’in setini koyunlar ‘bastı.’

Fotoğraflar: Fox News

Cruise ve film ekibi Britanya’da Göller bölgesinde çekim yaptıkları sırasında beklenmedik misafirlerle karşılaştı. Bir koyun sürüsü, filmin çekildiği alana doğru ilerliyordu. Onlar otlarken oyuncular ve teknik ekip çekimlere ara vermek zorunda kaldı.

ABD basınındaki haberlere göre çarşamba günkü sette karşısında koyunları görünce gülmekten kendini alamayan Cruise ve diğerleri, rahat otlasınlar diye ‘ayak altından çekildi.’

Cruise, koyunlar geçtikten sonra sahnenin çekimlerini tamamladı.

‘Görevimiz Tehlike’ serisinin sekizinci filminin çekimleri temmuz ayında başladı. Yedinci film 2023’te vizyona girecek. Sekizincinin vizyona giriş tarihi henüz açıklanmadı.

Salı günü de bölgede yürüyüş yapan bir grup karşılarında Cruise’u görünce sevinmiş, usta oyuncu fotoğraf çektirme isteklerini kırmamıştı.