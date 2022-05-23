Görevimiz Tehlike 7’den ilk fragman yayınlandı

‘Mission Impossible’ serisinin yedinci filminden ilk fragman yayınlandı.

Fotoğraf: Youtube

Tom Cruise’un Ethan Hunt rolüyle geri döndüğü ‘Mission: Impossible – Dead Reckoning Part One’ fragmanı hafta sonu internete sızmıştı.

Paylaşılan sosyal medya hesaplarından hızla kadırıldıktan sonra bu kez resmi yapımıcısı aracılığıyla fragman paylaşıldı.

İki bölüm halinde vizyona girecek serinin son filminin ilk kısmının 14 Temmuz 2023’te gösterimde olması planlanıyor. Filmlerin çekimleri pandemi önlemleri nedeniyle aksamıştı.

Her iki filminde yönetmen koltuğunda Christopher McQuarrie var.

Serinin önceki filmlerinde rol alan Ving Rhames, Simon Pegg, Rebecca Ferguson ve Vanessa Kirby’nin yanı sıra yeni filmde kadroya Hayley Atwell ile Pom Klementieff ekleniyor.

Tom Cruise filmin aksiyon sahnelerinde dublör kullanmadığını ve şimdiye kadar rol aldığı en tehlikeli sahneler olduğunu söylemişti.