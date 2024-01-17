Google’da ikinci dalga: ‘Yapay zeka’ yüzlerce çalışanı işinden etti

Google’da 2024’te ikinci işten çıkarma kararı… Yüzlerce çalışanın işsiz kalmasının nedeniyse yapay zeka olarak gösteriliyor.

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ABD’li teknoloji şirketi, geçtiğimiz hafta Google Asistan ve AR mühendislik ekibinden binden fazla çalışanını işten çıkardığını duyurmuştu.

Bloomberg HT‘nin haberine göre Google bu hafta da reklam departmanından yüzlerce çalışanını işten çıkarıyor. İşten çıkarımın ana nedeninse yapay zeka olduğu söyleniyor.

Şirket tarafından yapılan açıklamada ‘yeni döneme’ işaret edilerek şöyle denildi: “Her yıl, reklam müşterilerimize en iyi hizmeti sunmak üzere ekibimizi yapılandırmak için sıkı bir süreçten geçiyoruz. Müşterilerimizi hizmet ihtiyaçlarını karşılamak için doğru uzman ekiplerle ve satış kanallarıyla eşleştiriyoruz. Bunun bir parçası olarak, dünya çapında birkaç yüz rol ortadan kaldırılıyor ve etkilenen çalışanlar, ekipteki veya Google’ın başka yerlerindeki açık rollere başvurabilecek.”

Teknoloji devlerinde işten çıkarma eğilimi devam ediyor. Örneğin Amazon, video oyunu yayın hizmeti Twitch, Prime Video, MGM Studios, bu yılın ilk iki haftasında yüzlerce işçiyi işten çıkardı. Meta, Unity ve Duolingo da 2024’te çalışanlarını işten çıkardı.