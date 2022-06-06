Google küfür ve ırkçı saldırı için politikacıya tazminat ödeyecek

Avustralya’da mahkeme, teknoloji devinin ırkçılık ve küfür içeren iki videoyu kaldırmadığı için 715 bin Avustralya doları tazminat ödemesine karar verdi.

Federal mahkeme yargıcı Stephen Rares uyarılar rağmen, YouTuber Jordan Shanks’ın Yeni Güney Galler’in eski başbakan yardımcısı John Barilaro’nun İtalyan kökleriyle alay eden ‘ırkçı‘ ve ‘küfürlü‘ videoları internette tutmaya devam eden Google’a 715 bin Avustralya doları (yaklaşık 8,5 milyon lira) ceza verilmesine hükmetti.

Youtuber Jordan Shanks (solda) ve politikacı John Barilaro

Dün verilen karara göre Google cezayı John Barilaro’ya tazminat olarak ödeyecek.

Jordan Shanks’ın 625 bin aboneli ‘Friendlyjordies‘ Youtube hesabından bir yıldır yaptığı yayınlarla 20 bin Avustralya dolarından (240 bin lira) fazla gelir elde ettiği belirlendi.

Yargıç Rares’ın kararında, Google’ın YouTube’un topluluk kurallarını uygulamak için hiçbir şey yapmadığı ve Barilaro’nun tüm çabalarına rağmen nefret söylemi içeren içeriğin platformlarında yayınlanmasına izin verdiğini belirtti.

John Barilaro, İngilizce Brothers (biraderler) sözcüğünün argo söylenişi olan ‘Bruz‘ ve ‘Gizli Diktatörlük’ adlı iki video nedeniyle hem Google’a hem Shanks’a hakaretten dava açmıştı.

YouTuber Shanks’ın özür dilemesi ve iki videoyu yeniden düzenlemesi üzerine ikili kendi arasında anlaştı. Ancak yargıç Rares, ‘yağlı’, ‘yağlı küçük bir skrotum’ gibi sözlerin geçtiği videoların etkisini azaltmak için Google’ın daha fazla şey yapmış olması gerektiğini söyledi.

Barilaro kararla ilgili “Benim için zor bir dönem sona eriyor, ailemin, arkadaşlarımın ve meslektaşlarımın desteği olmadan bu noktaya gelemezdim” dedi: “Başlangıçta tek istediğim Google’ın bu videoları kaldırmasıydı ve onlar reddetti. Tek kişinin Google gibi bir şirketin üstesinden gelmesi mümkün değil, ancak bunu yapmam önemliydi.”