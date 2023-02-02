Diken

Yaramazlara biraz batar!

Google hakkında Türkiye’de soruşturma başlatıldı

Rekabet Kurulu teknoloji şirketi Alphabet, Google, Google International, Google Ireland Limited ve Google Reklamcılık’tan oluşan ekonomik bütünlük hakkında hakim durumu kötüye kullanmaktan soruşturma açtı.

Fotoğraf: Reuters

Rekabet Kurumu’nun açıklamasında, söz konusu ekonomik bütünlüğün genel arama hizmetleri pazarındaki hakim durumunu kötüye kullanarak ilgili kanun maddesini ihlal edip etmediğinin tespiti amacıyla yürütülen önaraştırmanın kurul tarafından karara bağlandığı belirtildi.


Açıklamada, ön araştırmada elde edilen bulguları ciddi ve yeterli bulan Rekabet Kurulu’nun Alphabet, Google, Google International, Google Ireland Limited ve Google Reklamcılık ve Pazarlama’dan oluşan ekonomik bütünlük hakkında soruşturma açılmasına karar verdiği belirtildi.

SON HABERLER

Aksoy anketi: AKP’de yükseliş durdu

Aksoy Araştırma’nın ocak anketine göre iki ittifak arasındaki puan farkı 1,6 puan, HDP’nin oranıysa yüzde 11,1. AKP’nin yükselişiyse durdu.