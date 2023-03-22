Google geliştirdi: ChatGPT’nin rakibi Bard’la tanışın

Google, geliştirdiği sohbet robotu Bard’ı ABD ve Britanya’da 18 yaş üstündekiler için kullanıma açtı.

Görsel: Google

Bard, ünlü rakibi ChatGPT’den farklı olarak internetten güncel bilgilere erişebiliyor. Sohbet robotu, aramalara erişim sağlayan bir ‘Google’la” sekmesine sahip.

Ancak Google, kullanıcıları Bard’ın ‘yanlış bilgi’ paylaşabileceğini ve önyargılı olabileceğini uyarısını yaptı. Bunun nedeniyse sohbet robotunun gerçek dünyadan ve bilgilerden ‘öğreniyor’ olması. Yani sohbet robotu klişe yanıtlar da verebilir.

Bard, Google’ın 2021’de ‘çığır açan sohbet teknolojisi’ diye tanıttığı Language Model for Dialogue Applications (Diyalog Uygulamaları İçin Dil Modeli-LaMDA) uygulamasıyla aynı nesilden.

LaMDA hiçbir zaman tamamen kullanıma açılmamıştı. Proje üzerinde çalışan mühendis Blake Lemoine, robotun ‘hissiyatlı hale geldiğini’ iddia etmiş daha sonra da işten çıkarılmıştı.