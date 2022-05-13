Google dijital dünyada cilt tonu sayısını altıdan 10’a çıkardı

Google, farklı ten renklerine sahip kişilere daha iyi hizmet vermek için cilt tonu çeşidini altıdan 10’a çıkaran yeni renk paletini açıkladı.

Fotoğraf: Illinois Üniversitesi

Şirketin Monk Cilt Tonu Ölçeği olarak adlandırdığı palet, teknoloji endüstrisinde kullanılan ve altı farklı cilt tonu içeren Fitzpatrick Cilt Tipi ölçeğinin yerini alacak. Böylece, yüz tanıma gibi yapay zekaya dayalı sistemler daha çok insanı kapsayarak daha iyi çalışacak.

Teknoloji araştırmacıları altı cilt tonu içeren Fitzpatrick’in koyu tenli insanları yeterince temsil etmediğini bir süredir dile getiriyordu. Google soruna bir çözüm bulmak üzere Harvard Üniversitesi’nden sosyolog Ellis Monk ile işbirliği yaptı.

Yüz tanıma algoritmalarının koyu tenli insanlar üzerindeki yetersizliğini bizzat yaşayan Ellis Monk’un adının verildiği renk paleti, 3 bin kişiyle yapılan görüşmeler sonrasında dijital araçlar kullanılarak üretildi, şimdi makine öğrenme sistemlerini eğitmek için kullanılacak.