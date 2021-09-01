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Yaramazlara biraz batar!

Google Chrome 93 yayında: Boyut küçüldü, kapatılan sekmelerin dönüşü kolaylaştı

Google Chrome’un 93 numaralı yeni sürümünü Android ve iOS’un yanı sıra bilgisayarlarda kullanıma sunuldu. Yeni sürüm öncekilere kıyasla daha düşük boyutta. Ayrıca yanlışlıkla kapatılan sekmelerin geri yüklemesi basitleştirildi.

Fotoğraf: Pixabay

Shiftdelete’de yer alan habere göre, Chrome 93’le kullanıcılar, yeni sekme sayfasında Google Drive belgelerini rahatça görebilecek. Arama çubuğuyla tümleşik bir biçimde tasarlanan belgeler, yakın zamanda açılan/düzenlenen Google Dokümanlar, E-Tablolar gibi verileri içerecek. Önceki sürümlerde de var olan bu özellik, yeni güncellemeyle daha fazla yaygınlaştı.


Bunun yanında tarayıcının masaüstü sürümüne ‘WebOTP API‘ desteği ekledi. Bu özellik, telefonunuza SMS olarak gelen tek kullanımlık şifreleri direkt olarak PC’den kopyalamaya olanak sağlıyor. Kullanmak için hem masaüstünde hem de telefonda aynı Google hesabıyla oturum açmak şart.

Güncellemede küçük ama önemli bir değişiklik daha var. Önceden URL’lerin önünde gri renkte bir ‘kilit‘ şeklinde yer alan ‘güvenli bağlantı‘ simgesi artık ‘zikzak’ ikonu olarak yer alacak.

Önceki sürümde ‘son kapatılan’ menüsünde, yakın zamanda kapatılan sekmeleri tek tek açmak da mümkün değildi. Yalnızca sekme grubu şeklinde topluca açılış vardı. Google Chrome 93 sürümüyle birlikte bu sorun da çözüme kavuştu. ‘Geçmiş > Son kapatılan‘ bölümünden ulaşılan kısımda artık en son kapatılan sekmeyi görmek mümkün.

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