Google binasında şüpheli ölüm

New York’taki Google binasının 14. katından düşen 31 yaşındaki yazılım mühendisi hayatını kaybetti.

Fotoğraf: AA

New York Post’un polis kaynaklarından aktardığına göre Teknoloji devi Google’da ismi açıklanmayan kıdemli bir yazılım mühendisi, Perşembe günü 23:30 sıralarında Chelsea’deki merkezin 14. katından düştü.

Bellevue Hastanesi’ne kaldırılan mühendisin hayatını kaybettiği açıklandı.

Google İletişim Müdürü Alex Joseph, çok üzgün olduklarını belirtti:

“Çalışanlarımızdan birinin dahil olduğu bu trajik olaydan dolayı çok üzgünüz. Düşüncelerimiz ailesiyle birlikte ve mahremiyetlerine saygımızdan dolayı daha fazla yorum yapmıyoruz.”

Şubat ayında da Google’da muhasebe müdürü olarak görev yapan Jacob Pratt isimli çalışanın ofise yakın bir apartman dairesinde intihar ettiği bildirilmişti.

Son aylarda teknoloji endüstrisinde yaşanan işten çıkarmalardan Google çalışanları da etkilenmiş, yüzlerce çalışan duygularını LinkedIn gibi sosyal medya araçlarından ifade etmişti.