Google, aşı olmayan çalışanlarını işten çıkaracak

Google, aşı politikasına uymayan çalışanlarını işten çıkaracak.

New York ketnindeki ofis. Fotoğraf: Reuters

Amerikan TV kanalı CNBC, ellerine ulaşan bir iç yazışmaya dayanarak Google’ın, çalışanlara aşı belgesi sunma zorunluluğu getirdiğini, aşı olmayanın önce ücretsiz izne çıkarılacağını sonra da kovulacağını bildirdiğini duyurdu. Çalışanlara aşı belgesi temin etmesi için 3 Arallık’a kadar süre verildi. Aşı olamayanın gerekçe sunması istendi.

18 Ocak’a kadar aşı olmayan ya da neden aşı olamadığının gerekçesini sunmayan, 30 gün süreyle zorunlu olarak ücretli izne sonrasında altı aylık ücretsiz izne ayrılacak, bu sürecin sonunda işini kaybedecek.

BBC’nin ulaştığı Google yetkilisi CNBC’nin haberinin doğruluğunu inkar etmedi.

Bir süredir ofiste çalışmaya dönülmesini isteyen Google’ın bu planı defalarca ertelendi. Şirketin ofislerine gidecek tüm çalışanlarının aşılı olmasını istediği belirtildi.

Şirketin sözcüsü, “Daha önce söylediğimiz gibi, aşı gerekliliği ve bu yöndeki talebimiz iş şgücümüzü güvende ve hizmetlerimizi çalışır durumda tutabilmemizin en önemli yollarından biri. Aşı olabilecek durumdaki tüm çalışanlarımızın olması için elimizden geleni yapacağız. Aşı politikamızın arkasındayız” dedi.

ABD Mesleki Güvenlik ve Sağlık İdaresi, 100 veya daha fazla çalışanı olan tüm işverenlerin, çalışanlarının her birinin aşı olması veya haftada bir kez Covid-19 testi yaptırması gerektiğini açıklamıştı. Uygulamanın 4 Ocak’ta başlayacağı belirtilmişti. Ancak itiraz üzerine mahkeme tarafından askıya alınmıştı.

Google temmuz ayında ofiste çalışan herkesin aşı olması gerektiğini, haftada bir test yapılmasının yeterli olmayacağını açıklamıştı.

Twitter mayıs ayında çalışanlarının ‘sonsuza dek’ evden çalışabileceğini, Microsoft da evden çalışmanın kalıcı seçenek olacağını duyurmuştu. Facebook yönetimi ise Covid-19 kuralları kaldırıldıktan sonra da evden çalışılabileceğini söylemişti.