Goldman Sachs’tan yeni dolar/TL tahmini

ABD’li yatırım bankası Goldman Sachs, dolar/TL’ye ilişkin daha önce 22 olarak öngördüğü 12 aylık kur tahminini 28’e yükseltti. Ancak gelişmelere göre bu seviye daha erken de görülebilir.

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Seçimleri Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın kazanması ve ekonomide dümene Mehmet Şimşek’in geçmesinin ardından, yabancı bankalar da Türkiye piyasalarına dair tahminleri güncelliyor.

Kabinedeki değişikliklerin ardından yeni öngörülerini paylaşan Goldman Sachs, TL’deki değer kaybının devam edeceğini, dolar/TL kurunun üç ay içinde 23’e, altı ay içinde 25’e ve 12 ay içinde 28’e yükseleceğini öngördü. Bankanın daha önceki tahminleri aynı dönemler için sırasıyla 19, 21 ve 22 seviyeleriydi.

TL’de değer kaybına kesin gözüyle bakan bankanın raporunda, gelişmelere göre 28 düzeyinin bir yıldan daha kısa sürede görülebileceğini belirtildi.