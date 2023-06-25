Goldman Sachs’ta yaklaşık 125 genel müdüre yol göründü

ABD merkezli yatırım bankası Goldman Sachs yeni bir işten çıkarma dalgasına hazırlanıyor. İşini kaybedecekler arasında en az 125 genel müdür var.

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Birleşme ve satın almalarla ilk halka arzlardaki artış nedeniyle 2020 ve 2021’de işe alımları artıran Goldman Sachs ve diğer bankalar, anlaşmalarla ilgili sürecin duraklaması nedeniyle düşen ücretlerden olumsuz etkilenmişti.

Bloomberg’e konuşan konuyla ilgili bilgi sahibi kişilere göre Goldman Sachs satın alma ve birleşme anlaşmalarındaki düşüş nedeniyle personel sayısını azaltırken dünya genelinde genel müdürleri işten çıkarmaya başladı.

İşten çıkarmalar henüz kamuya duyurulmadığı için adının açıklanmasını istemeyen bir kaynak, bazıları yatırım bankacılığında olmak üzere yaklaşık 125 genel müdürün işini kaybedeceğini söyledi. Söz konusu kişiler, işten çıkarmaların tamamının henüz gerçekleşmediğini de kaydetti.

Bankada son bir yılda en az üç kez işten çıkarma dalgası daha yaşanmıştı.