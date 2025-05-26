Goldman Sachs dolar/lira tahminlerini yükseltti

ABD’li yatırım bankası Goldman Sachs üç, altı ve 12 aylık süreçleri kapsayan dolar/lira tahminlerinde yukarı yönlü revizyona gitti.

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CNBC-e‘nin aktardığına göre dolar/lira tahminleri ’23 Mayıs Küresel Döviz Raporu’nda şöyle yükseltildi:

Üç ay için 37 liradan 41 liraya

Altı ay için 39 liradan 43 lira

12 ay için 42 liraya 45 liraya

‘Marttaki kur şoku MB adımlarıyla dengelendi’

Banka, Ekrem İmamoğlu’nun görevden uzaklaştırılarak tutuklanmasıyla sonuçlanan İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) odaklı soruşturmalar sonrasındaki kur şokuna Merkez Bankası’nın (MB) faiz artırımı ve ek önlemlerle müdahale ettiğini, bu adımların etkisiyle liranın dengelendiğini belirtti.

Goldman Sachs ayrıca MB’nin adımlarıyla brüt rezervlerde 14 milyar dolarlık artış görüldüğünü, yerli dolarizasyonunsa (ulusal para yerine yabancı para kullanma) frenlendiğini öne sürdü.



