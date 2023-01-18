Ahmet Telli, insana ‘şiir‘i, yeryüzüne ‘yağmur’u, gökyüzüne ‘mavi’yi yakıştırmıştı, güzel şiirinde. Anadolu Ajansı foto muhabiri Uğur Subaş’ın Sakarya’da şiir gibi batan güneşi kaydettiği kareler, kırmızının da ne kadar yakıştığını gösteriyor.
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Gökyüzüne ‘kırmızı’ da yakıştı
Ahmet Telli, insana ‘şiir’i, yeryüzüne ‘yağmur’u, gökyüzüne de ‘mavi’yi yakıştırmıştı, güzel şiirinde. Anadolu Ajansı foto muhabiri Uğur Subaş’ın Sakarya’da şiir gibi batan güneşi kaydettiği kareler, kırmızının da ne kadar yakıştığını gösteriyor
Doktoru silahla tehdit eden muhtar tutuklandı
Kırıkkale’de, hastanede babasıyla ilgilenilmediğini iddia ederek doktor ve güvenlik görevlisini silahla tehdit eden köy muhtarı tutuklandı.
İSKİ’den su tasarrufu çağrısı
İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ), küresel iklim değişikliğine bağlı oluşan kuraklık nedeniyle su tasarrufu çağrısında bulundu.
Tarla kenarında bulunan sırt çantasından bebek cesedi çıktı
Uşak’ta bir tarlanın kenarında sırt çantası içinde bebek cesedi bulundu.
Akşam Postası / 18 Ocak 2023
Bugün neler oldu, Türkiye neyi konuştu? Güne damga vuran gelişmeleri, her akşam saat 6’da Diken’in özel içerikleriyle birlikte başlık başlık öğrenin.
AKP’li belediye, çevreye zarardan sabıkalı kişiyi ‘Çevre Koruma’nın başına atadı
AKP’li Adapazarı Belediyesi’nin Çevre Koruma Kontrol Müdürlüğü’ne başkan yardımcısı olarak atadığı Nilgün Akman’ın çevreye verdiği zarardan dolayı ertelenmiş hapis cezası olduğu ortaya çıktı.
RTÜK, bakanlığın AKP sloganlı kamu spotunun kanallarda yayınlanmasını uygun buldu
Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK), Tarım ve Orman Bakanlığı’nın, AKP’nin ‘Türkiye Yüzyılı’ belgesine atıfta bulunan reklamının televizyon kanallarında yayınlanmasına karar verdi.
Beyoğlu Sineması’nın eski işletmecisi Utku Ögetürk hırsızlık suçundan tutuklandı
İki farklı zincir marketten alkollü içecek çalarken yakalanan Utku Ögetürk, hırsızlık suçundan cezaevine girdi.
İran’da eski cumhurbaşkanı Rafsancani’nin kızına 52 ay hapis cezası
İran’da eski cumhurbaşkanı Ali Ekber Haşimi Rafsancani’nin kızı Faize Haşimi’nin ‘rejime karşı propaganda’ ve ‘mukaddesata hakaret’ suçlarından toplam 52 ay hapse mahkum edildiği bildirildi.
Bakanlığın ‘Türkiye’ye giren terörist yakalandı’ dediği gazeteci beraat etti
İçişleri Bakanlığı’nın “İran’dan Türkiye’ye giriş yapan terörist yakalandı” diye duyurduğu Gazeteci Oruç, ‘örgüt üyeliği’nden yargılandığı davadan beraat etti.