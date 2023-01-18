Gökyüzüne ‘kırmızı’ da yakıştı

Ahmet Telli, insana ‘şiir’i, yeryüzüne ‘yağmur’u, gökyüzüne de ‘mavi’yi yakıştırmıştı, güzel şiirinde. Anadolu Ajansı foto muhabiri Uğur Subaş’ın Sakarya’da şiir gibi batan güneşi kaydettiği kareler, kırmızının da ne kadar yakıştığını gösteriyor