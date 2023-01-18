Diken

Yaramazlara biraz batar!

Gökyüzüne ‘kırmızı’ da yakıştı

Ahmet Telli, insana ‘şiir‘i, yeryüzüne ‘yağmur’u, gökyüzüne ‘mavi’yi yakıştırmıştı, güzel şiirinde. Anadolu Ajansı foto muhabiri Uğur Subaş’ın Sakarya’da şiir gibi batan güneşi kaydettiği kareler, kırmızının da ne kadar yakıştığını gösteriyor.

SON HABERLER

Gökyüzüne ‘kırmızı’ da yakıştı

Ahmet Telli, insana ‘şiir’i, yeryüzüne ‘yağmur’u, gökyüzüne de ‘mavi’yi yakıştırmıştı, güzel şiirinde. Anadolu Ajansı foto muhabiri Uğur Subaş’ın Sakarya’da şiir gibi batan güneşi kaydettiği kareler, kırmızının da ne kadar yakıştığını gösteriyor

İSKİ’den su tasarrufu çağrısı

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ), küresel iklim değişikliğine bağlı oluşan kuraklık nedeniyle su tasarrufu çağrısında bulundu.

Akşam Postası / 18 Ocak 2023

Bugün neler oldu, Türkiye neyi konuştu? Güne damga vuran gelişmeleri, her akşam saat 6’da Diken’in özel içerikleriyle birlikte başlık başlık öğrenin.