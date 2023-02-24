Gökhan Zan, dayanışmaya dikkat çekti: Alevi doğdum, sünni oldum, Kürtçe şarkılar söyledim

Galatasaray ve Beşiktaş’ta forma giyen eski mili futbolcu Gökhan Zan, Hatay’daki dayanışmaya “Alevi doğdum, sünni oldum, Kürtçe şarkılar söyledim, ben sadece insan oldum” sözleriyle dikkat çekti.

Fotoğraf: Reuters-Twitter

Kahramanmaraş merkezli yıkıcı depremlerden en çok etkilenen illerden birisi olan Hatay’da ilk günden beri yardım çalışmaları yürüten Hatayspor Yardımcı Antrenörü Gökhan Zan, Instagram hesabından yaptığı paylaşımla kentteki dayanışmayı şu sözlerle anlattı:

“Ben Hatay’da doğdum. Evet ben Alevi doğdum. Arkadaşımın başı derde girdi, Sünni oldum. Ninem gibi sevdiğim komşum öldü, cenazesine kiliseye gittim, Hristiyan oldum. Evimize misafir geldi, yemeğimi yedi, onlarla Yahudi oldum. Kürtçe şarkılar söyledim. Sünnice halaylar çektim. Hristiyanca dualara ortak oldum. Aslında ben sadece insan oldum. Çünkü ben Hatay’da doğdum.”