Diken

Yaramazlara biraz batar!

Gökhan Germen: Anadolu Efes’in tek eksiği bir Euroleague kupası; o da bu yıl gelecek

Clyburn son hücumda maç topunu kullandı ama o ana kadar 1/5 ile da üçlük çizgisinin gerisinden oynayan ABD’li yıldız yine kaçırınca Larkin maçın en kritik ribaundunu aldı ve Efes üst üste ikinci kez adını finale yazdırdı. Tüm oyuncuların performansı çok değerliydi. Ama Miçiç kenara geldikten sonra Larkin’in bekleneni veremediği anlarda soğukkanlığı ile bilinen Beaubois’in iki basketi çok ama çok değerliydi.

Yıllardır Avrupa basketbolunun zirvelerinde dolaşan coach Ergin Ataman ve Anadolu Efes’in tek eksiği bir Euroleague kupası.

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O kupa da bu yıl gelecek. Hak ettikleri şampiyonluk da Ergin Ataman ve Anadolu Efes’e çok yakışacak…

Gökhan Germen’in yazısı

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