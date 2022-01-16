Gökçeada açıklarında 5,3 büyüklüğünde deprem

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Ege Denizi’nde Gökçeada açıklarında saat 14.48’de 5,3 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini duyurdu.

Depremin, deniz yüzeyinin 18,76 kilometre derinliğindeki depremin merkez üssünün, Yunanistan’a 16,5 kilometre, Çanakkale’nin Gökçeada ilçesine 125,84 kilometre mesafede olduğu belirlendiği bilgisi paylaşıldı.

Gökçeada Kaymakamı Serhat Doğan, AA muhabirine, depremi hafif şekilde hissettiklerini söyledi.

Yaptıkları ilk inceleme ve kontrollerde ilçede herhangi bir sıkıntı bulunmadığının belirlendiğini ifade eden Doğan, ekiplerin ilçe genelindeki resmi kurum, okul ve hastane gibi yapılarla ilgili araştırmalarına devam ettiğini kaydetti.