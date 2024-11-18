Yalova’nın içme suyu kaynağı Gökçe Barajı’nda su seviyesi yüzde 20’lere düştü. Kentin 43 günlük suyu kaldı.
Yalova’nın 43 günlük suyu kaldı
Yeşil Körfez Su Birliği’nden alınan bilgiye göre kentin günlük 100 bin metreküp su ihtiyacını karşılayan Gökçe Barajı’nda su seviyesi yüzde 20’lere geriledi.
Kasım 2023’te yapılan ölçümlerde yüzde 35 olan su seviyesi, bu yıl yağışların yeterli olmaması nedeniyle azaldı.
Kentin tek içme suyu kaynağı olan barajın, 43 günlük suyunun kaldığı belirtilirken vatandaşlara suyu tasarruflu kullanmaları uyarısında bulunuldu.
Öte yandan Selimandıra Deresi’nin çıkışından sonraki bölümde inşası planlanan 25 milyon metreküp su kapasitesine sahip Çağlayan Barajı’yla (Gökçe 2) kentin özellikle yaz aylarında yaşadığı su sıkıntısının önüne geçilmesi hedefleniyor.