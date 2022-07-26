Gökçe Bahadır ve Emir Ersoy aynı sahnede

Zorlu Açık Hava Konserleri Gökçe Bahadır ve Emir Ersoy’la başlıyor.

Gökçe Bahadır ve Emir Ersoy geçen şubat ayında evlendi

Zorlu Center’ın ‘Hikayede Kalmasın‘ sloganıyla hazırladığı ücretsiz konser serisinin ilki ‘Emir Ersoy feat. Gökçe Bahadır’ 29 Temmuz Cuma akşamı saat 20:30’da Zorlu Center Meydan Katı Park Alanı’nda izleyiciyle buluşacak.

‘Aykut Gürel Presents – Gökçe Bahadır’ adlı albümüyle sesinin de oyunculuğu kadar güçlü olduğunu kanıtlayan Bahadır, geçen şubatta evlendiği müzisyen Emir Ersoy’un Latin tınılarıyla dolu sahnesine, sevdiği şarkılardan seçtiği repertuvarıyla konuk olacak.

Latin, caz, pop ve elektronik türler arasında dolaşan Emir Ersoy ‘Kalipso Kralı’ lakaplı Metin Ersoy’un oğlu.