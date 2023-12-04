Godzilla ve King Kong gibi ünlü canavarların bir araya getirildiği evrenin beşinci filmi ‘Godzilla ve Kong: Yeni İmparatorluk’tan ilk fragman yayınlandı.

Serinin 2021 yapımı son filmi ‘Godzilla vs. Kong’un yönetmeni Adam Wingard’ın yeninden yönetmen koltuğuna oturduğu ‘Godzilla ve Kong: Yeni İmparatorluk’, insanlık tarafından yeni keşfedilen mistik yeraltı dünyasının iki devi Kong ve Godzilla’nın, bu kez hem insanlığın hem de kendilerinin varlığını tehdit eden bir tehlikeye karşı birleşmelerini konu ediniyor.

Seride daha önce yer alan Rebecca Hall, Brian Tyree Henry ve Kaylee Hottle gibi isimler rollerine dönerken, Dan Stevens ve Fala Chen yeni isimler olarak dikkat çekiyor.

Terry Rossio, Jeremy Slater ve Simon Barrett’ın kaleme aldığı yeni film, 12 Nisan 2024 tarihinden itibaren sinemalarda izleyiciyle buluşacak.