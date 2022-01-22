Apple TV+ Godzilla dizisine onay verdi

The Morning Show ve Ted Lasso gibi sevilen dizilere yer veren Apple’ın, bir Godzilla dizisine onay verdiği açıklandı.

Ranini.tv’de yer alan habere göre henüz ismi belli olmayan proje, Godzilla ve King Kong’un da içinde yer aldığı Monsterverse’te (canavar evreni) geçecek. Godzilla ve Titanlar arasındaki savaşın sonrasında geçmesi beklenen dizide, gizli bir devlet birimi olan Monarch, dünyayı Godzilla ve diğer Titanlar’dan korumak için mücadele edecek.

Monsterverse’te geçen 2021 yılında gösterime giren Godzilla vs. Kong filmi tüm dünyada 467 milyon 863 bin dolar gelir elde etmişti.