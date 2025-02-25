ABD'de göçmenlere ibadethanede gözaltı: Mahkeme bazı grupları muaf tuttu

ABD’de federal mahkeme, Donald Trump’ın düzensiz göçmenlerin ibadethanede gözaltına alınmasına izin veren uygulamasından bazı azınlık grupları muaf tuttu.

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Göçmenlik ve Gümrük Muhafaza Dairesi (ICE), 2011’de federal kolluk kuvvetlerinin, okul, hastane ve kilise gibi hassas kabul edilen yerlerde düzensiz göçmenlerin gözaltına alınmasını engelleyen bir düzenlemeyi yürürlüğe koymuş, eski başkan Joe Biden yönetimi de bunu sürdürmüştü.

Trump 20 Ocak’ta göreve gelir gelmez uygulamayı sonlandırmış, göçmenlerin bu alanlarda gözaltına alınmasının önünü ABD İç Güvenlik Bakanlığı yönergesiyle açmıştı.

Yönergeyle ICE kuvvetlerine daha fazla yetki verilmiş ve şöyle denmişti: “Suçlular artık tutuklanmaktan kaçınmak için Amerika’nın okullarında ve kiliselerinde saklanamayacak. Trump yönetimi, cesur kolluk kuvvetlerimizin ellerini bağlamayacak ve bunun yerine sağduyularını kullanmalarına güvenecek.”

27 dini grup, ibadethanelerde gözaltıya karşı Trump yönetimine 11 Şubat’ta dava açmıştı.

Davayı karara bağlayan Maryland Federal Yargıcı Theodore Chuang Sih, Hristiyan mezhebi olan ‘Quaker’ gibi bazı grupların uygulamadan muaf tutulmasına hükmetti.

Kararda uygulamanın yasal statüdeki göçmenler arasında da korkuya neden olduğu, bunun ibadethanelere gidenlerin sayısını azalttığı belirtildi.

Öte yandan söz konusu karar haklarında arama emri bulunan göçmenlerin ibadethaneler ve yakınlarında gözaltına alınmasını engellemiyor.



