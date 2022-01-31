Göbek değil Mısır dansı denmeliymiş

‘Göbek dansı’ ifadesini sevmediğini söyleyen Mısırlı dansçı Amie Sultan, ‘Mısır dansı’ denmesini istiyor.

Fotoğraflar: BBC

Bale ve oryantal dans eğitimi alan Sultan ‘Tarab’ adlı şirket, ‘Mısır dansı’nın Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü UNESCO’nun kültürel miras listesine girmesi için kampanya yürütüyor.

BBC’ye konuşan Sultan, Somut Olmayan Kültürel Miras Listesi’ne dansı ekletmek için bağış toplama aşamasında olduklarını aktarıyor. Bir arkadaşının bu işle uğraşmamasını, dansçı olduğu için ciddiye alınmayacağını söylediğini anlatıyor ancak ona katılmıyor ve ekliyor: “Çekici bir kadın ve bir dansçı olarak bunların benim işim olmadığına inanıyor. İşte bu her gün neyleuğraştığımızı mükemmel bir örneği.”

Dans kültürüyle ilgili olumsuz bir imajın yayıldığını söylen Mısırlı dansçı, hangi adla anılmasının doğru olacağına şöyle açıklık getiriyor: “‘Göbek dansı’ kelimesini sevmiyorum. ‘Mısır dansı’ kavramını tercih ediyorum çünkü bu halkımıza ait bir kültürdür. Biz buna genellikle ‘Doğu dansı’ deriz. ‘Mısır dansı’ ve ‘Baladi dans’ da kullanılır. Baladi, ‘Benim ülkem’ demek.”

İnsanların Mısır’da bu dansı çok sevdiğini vurgulayan Sultan, ‘kadınlar icra ettiği için sorun olduğunun’ altını çizerken nedenleriini şöyle sıralıyor: “Ataerkil toplumlarda kadınlar evde oturması gereken, kamusal alanda görülmemesi gereken insanlar olarak değerlendirilebiliyor. Mesela insanlar klasik baleyi sorun etmiyor çünkü Avrupalı bir sanat biçimi. Mısır’ın sömürgeleştirilmesi nedeniyle, sömürge yanlısı bir bakış açısıyla Mısır’ın kendi kültürüne aşağılayarak bakmanın sonucu.”

Sultan, dans eden kadınların karşılaştıkları zorlukları ise şu sözlerle anlatıyor: “Bu dansın cinselleştirilmesinin bir nedeni de genellikle erkeklere göre tasarlanmış bar ve kulüplerde sergilenmesi. Buralarda erkekleri eğlendirmek için dans ediliyor. Kadınlar bu dansı genelde alkolle özdeşleşmiş mekanlarda sergilemek zorunda. Ve bu durum dans eden kadınları şiddet riskiyle karşı karşıya getirdiği gibi toplum tarafından yargılanmaya ve tacizin farklı türlerine açık hale getiriyor.”