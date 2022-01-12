Göbek dansı kaydı viral olan öğretmenin görevden alınması Mısır’ı ikiye böldü

Mısır’da, bir öğretmenin, oryantal dans yaparken çekilen görüntüleri izin alınmadan sosyal medyada paylaşıldıktan sonra görevden alınması ülkeyi böldü. Kimi, ‘eğitimin kimlere kaldığını’ düşünerek görevden alınmasına sıcak bakarken, kadın hakları savunucuları karşı çıktı. Öğretmen bir başka okula atandı.

Fotoğraf: egyptindependent.com

Halit bin el Velit İlkokulu’nda Arapça öğretmeni olarak görev yapan Aya Yusuf’un, aralık ayında Nil Nehri’nde meslektaşları ve aileleriyle katıldığı bir gezi sırasında yaptığı göbek dansı gösterisinin görüntü kaydının geçen hafta viral olması onu işinden etti.

Bir meslektaşının ondan habersiz yaptığı kayıtta oryantal dans kıyafetiyle dans ederken görülen Yusuf’u kocası boşadı. ‘Günlük yaşamında başını bağlayan, uzun kollu, eteği uzun kıyafetler giyen öğretmenin o kıyafetlerle erkeklerin de bulunduğu ortamda dans etmesi’ ülkedeki muhafazakarların tepkisini çekti.

Bir Twitter kullanıcısı, “Ne kadar kötü bir zamanda yaşadığımızın göstergesi. Her şeye müsamaha gösteriliyor” yazarken bir diğeri, “Mısır’da eğitimin geldiği düşük seviye” ifadelerini kullandı ve yetkilileri ‘göreve çağırdı.’

Tepkiler üzerine Yusuf, Nil Deltası’ndaki, yıllardır çalıştığı okuldaki görevinden alındı.

Yemin etti

Bu süreçte intiharı bile düşündüğünü, 10 dakikalık gösterinin hayatına mal olduğun söyleyen Yusuf, bir daha dans etmeyeceğine dair yemin etti.

Yusuf’un görevden alınması ülkede kadın haklarının durumunun bir kez daha tartışma konusu olmasına neden oldu.

Kadın hakları savunucularından destek geldi. Onun yanlış bir şey yapmadığını, bir cadı avının kurbanı ve görevden alınmasının haksızlık olduğunu savundular. Bir okulun müdür yardımcısı sosyal medyada, kızının düğününde dans ederken çekilen fotoğraflarını paylaştı.

Mısır Kadın Hakları Merkezi’nin müdürü Dr. Nihat Ebu Kumsan, Yusuf’a iş teklif etti, ayrıca eğitim bakanlığıyla sözleşmesini getirmesi halinde dava açma konusunda destek vereceklerini söyledi.

Dava açacak

Kararını gözden geçiren yetkililer Yusuf’u iki gün önce yeni bir okula atadı. Görüntülerinin izinsiz çekilip paylaşılmasının özel hayatına müdahale ve ‘çok pahalı’ya mal olduğunu söyleyen Yusuf, Mansure kentindeki bir dil okulunda görev yapacak.

Görüntüleri kaydeden meslektaşına dava açacağını dile getiren Yusuf, Egypt Indepent gazetesinde yayınlanan açıklamasında şu ifadeleri kullandı: “Ben kamu kurumunda, öğrencilerimin önünde dans etmedim. Bir gezide, eğlence ortamında dans ettim. Ancak bir kişinin imajımı zedelemek, bana zarar vermek amacıyla çektiği kayıtları paylaşması hayatımı mahvetti. İnsanlar bana hakaret etti. İşimi, kocamı kaybettim, annem hastalandı. İşe dönmeme karar verilmesi kısa sürede tersine dönen hayatımın bir kısmının biraz olsun normale dönmesine neden oldu. İçim biraz rahatladı.”

Kendisinin yüksek lisans yaptığını, oğullarının da okuldaki sınavlarına hazırlandığını anlatan Yusuf, “Bu yaşananlar nedeniyle hiçbirimiz çalışamadık” dedi ve kendisine destek veren herkese teşekkür etti.