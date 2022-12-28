Giyim sanayicileri: 130 bin kişi işini kaybedebilir

Türkiye Giyim Sanayicileri Derneği (TGSD) Yönetim Kurulu Başkanı Ramazan Kaya, sektör için daralma uyarısı yaparak ”120-130 bin kişi işini kaybedebilir” dedi.

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Tekstil sektörüne ilişkin makro göstergeler ivme kaybına işaret ederken şirketler işten çıkarmalara başladı.

Perakende satış hacmi ekimde (en son açıklanan veri) hem yıllık hem de aylık olarak yalnızca tekstil sektöründe gerilemişti.

Cumhuriyet’ten Şehriban Kıraç’a konuşan TGSD yöneticisi Kaya, sektörün durumuyla ilgili şunları söyledi: ”Tekstil ve hazır giyimde adetler bazında yüzde 20-30’luk kapasite daralması yaşanacak. 120-130 bin kişi işini kaybedebilir. Yaklaşık 20 bin kişi ağustostan bu yana işini kaybetti. Kasım ayında ciddi çıkışlar olacak. Burada artık bıçak kemiğe dayandı.”

Finansmanda ‘365 gün 250 kere’ kural değiştiğini, buna yetişmekte zorluk yaşadıklarına dikkat çeken Ramazan Kaya ”Bu tedbirlere karşı nasıl bir önlem alacağımıza adapte olmaya çalışıyoruz. Oluşturulan stratejilerden fayda görmediğimiz belli. Artık akıl oyunları yapıyoruz. Vizyonumuzu koyup yeni stratejiler geliştirmemiz lazım” dedi.