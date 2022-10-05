Gisele Bündchen ve Tom Brady boşanma avukatı tutmuş

42 yaşındaki Brezilyalı manken Gisele Bündchen ve 45 yaşındaki ABD’li futbolcu eşi Tom Brady’nin boşanma kararı aldığı belirtildi.

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NBC, basında bir süredir ‘küsüp barıştıklarına’, ‘aralarının iyi olmadığına’ dair haberlerle gündeme gelen çiftin birer boşanma avukatı tuttuğunu duyurdu. Bu, 2009’da evlenen, 12 ve dokuz yaşlarında iki çocuğu bulunan çiftin boşanmanın eşiğine geldiğini gösteriyor.

Amerikan Ulusal Futbol Ligi takımlarından Tampa Bay Buccaneers’in oyuncularından Brady’nin geçmişte oyuncu Bridget Moynahan’la beraberliğinden 15 yaşında bir oğlu var.

Brady, sezon sonunda aktif sporculuk kariyerine son verdiğini açıkladıktan birkaç hafta sonra kararından vazgeçmişti.

Bündchen, Elle dergisine verdiği söyleşide eşinin futbola devam etmesiyle ilgili memnuniyetsizliğini dile getirmişti: ”Elbette kaygılarım var. Sert bir spor. Çocuklarım var ve daha fazla yanımızda olmasını isterim. Bu konuları onunla defalarca konuştum ama sonunda herkes kendi içine sinen kararı vermeli.”