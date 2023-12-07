Feyyaz Yiğit, Kıvanç Kılınç ve Ahmet Kürşat Öçalan’ın başrolünde yer aldığı, sosyal medyada fenomen haline gelen ‘Gibi’ dizisinin beşinci sezon çekimleri başladı.

Yiğit’in Aziz Kedi’yle birlikte kaleme aldığı, ilk dört sezonuyla Exxen’in en çok ilgi toplayan yapımlarından biri olan ‘Gibi’ beşinci sezon çekimleri için sete çıktı.

İlkkan, Yılmaz ve Ersoy üçlüsünün günlük hayatta başlarına gelen ilginç ve absürt olayların anlatıldığı dizi, yayınladığı 1 Ocak 2021’den itibaren replikleriyle sosyal medyada fenomen haline geldi. Hatta siyasi partilerin paylaşımlarında da yer aldı.

Şimdiye kadar 42 bölüm yayınlanan dizi, 2024’te beşinci sezonuyla izleyiciyle buluşmaya hazırlanıyor.