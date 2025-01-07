Getty Images ile Shutterstock birleşti

Getty Images ile Shutterstock, bir görsel içerik şirketi oluşturmak için birleşti.

CNBC-e‘nin aktardığına göre kurulacak yeni şirket 3,7 milyar dolar değerindeki Getty Images’ın adını alacak ve New York Borsası’nda ‘GETY’ sembolüyle işlem görecek.

Birleşmenin üçüncü yılına kadar maliyetin 150 milyon ila 200 milyon dolar arasında olacağı, ikinci yıldan itibaren kâra geçileceği belirtildi.

Getty Images CEO’su Craig Peters, birleşme hakkında şunları söyledi: “Bugünkü duyuru şirketlerimiz için heyecan verici ve dönüşümsel bir nitelik taşıyor. İçerik tekliflerimizi geliştirmek, etkinlik kapsamını genişletmek ve müşterilerimize daha iyi hizmet vermek için yeni teknolojiler sunmak da dahil olmak üzere finansal temelimizi güçlendirmek ve geleceğe yatırım yapmak için birçok fırsatı ortaya çıkarıyor.”

Shutterstock CEO’su Paul Hennessy’se “Yaratıcı içerik kütüphanemizi genişletmek ve çeşitli müşteri ihtiyaçlarını karşılamak için ürün teklifimizi geliştirmek için gördüğümüz fırsatlar bizi heyecanlandırıyor” dedi.