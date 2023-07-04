Getir, İspanya’dan da çekiliyor

Getir, Fransa’dan sonra İspanya’daki faaliyetlerine son vereceğini açıkladı.

Fotoğraf: Reuters (Arşiv)

İspanya’nın en büyük işçi sendikası CCOO, üç gün önce Getir’in İspanya’daki faaliyetlerine son vereceğini ve 1560 çalışanının tamamını işten çıkaracağını açıklamıştı.

Şirket dün, İspanya’daki faaliyetlerine son vereceğine dair açıklama yaptı.

Açıklama şöyle: “Hızlı market teslimatının öncüsü Getir olarak, 29 Haziran 2023 tarihinde İspanya’da toplu işten çıkarma prosedürünü başlattığımızı çalışanlarımızın yasal temsilcilerine ilettik.

Müzakereler sırasında İspanya’daki operasyonumuz ile ilgili diğer tüm olasılıkları da değerlendirmek için gereken azami özeni göstereceğiz. Müzakere sürecine olan saygımız nedeniyle gerekli açıklamayı sürecin tamamlanmasının ardından yapacağız.”