Getir, ABD’de online market şirketi alıyor

Getir, yıllık cirosu 650 milyon dolar olan ABD merkezli online market şirketi FreshDirect’in tamamını satın almak üzere anlaşmaya vardı.

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Şirket açıklamasına göre Getir, New York merkezli FreshDirect’i, Amerika’nın en büyük gıda perakende gruplarından olan Ahold Delhaize USA’den satın alacak. Anlaşmanın kasım ayı içinde tamamlanması bekleniyor.

FreshDirect, 2021’den bu yana ABD’de faaliyet gösteren Getir’in teknolojisinden ve operasyonel tecrübesinden yararlanarak kullanıcılarına daha hızlı ve kolaylık sağlayan bir hizmet sunacak.

FreshDirect, faaliyet gösterdiği coğrafyada en önemli online market oyuncularından biri oldu. New York’un yanı sıra New Jersey ve Connecticut da dahil olmak üzere toplam üç eyalette hizmet veren şirket, satın alma işleminin tamamlanmasının ardından FreshDirect marka adını koruyarak New York’un Bronx semtindeki tesisinde faaliyet göstermeye devam edecek.