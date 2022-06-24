GES’e talep Nebati’nin tahminlerini aşmış

Hazine, döviz yerine TL cinsi yatırım araçlarına talebi artırmak için getirilen gelire endeksli senet (GES) ihracıyla 6,6 milyar lira borçlandı.

Gelire endeksli senetler bir zarar etmesi mümkün olmayan kamu kurumuna endeksleniyor ve kuponla ana para ödemeleri belirleniyor.

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Kayseri’de katıldığı toplantıda talebin 5 milyar lira olan tahminlerini aştığını söyledi.

Hazine’nin Devlet Hava Meydanları İşletmeleri ve Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü’nden bütçeye aktarılan hasılat paylarına endeksli tahvil ihracı çarşamba günü tamamlandı. Altı ay vadeli tahvilin yıllık bileşik getirisi yüzde 23,04 olarak belirlenmişti.

Hazine’nin açıklamasında yaklaşık 84 bin bireysel yatırımcıdan gelen 6,6 milyar lira tutarındaki talebin tamamının karşılandığı belirtildi.

Hazine bu ilk GES ihracının ardından bir yıl ve diğer vadelerde de ihraç planladığını belirtmişti.