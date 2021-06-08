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Yaramazlara biraz batar!

Gerekçe ‘Erdoğan ve Bahçeli’ye hakaret’: Eski bakana hapis cezası

Eski sağlık ve ticaret bakanı Rıfat Serdaroğlu’na Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’ye ‘hakaret ettiği’ gerekçesiyle bir yıl 11 ay 10 gün hapis cezası verildi.

Fotoğraf: Twitter

Doğru Parti Genel Başkanı Serdaroğlu hakkında, kendi internet sitesinde 8 Ekim 2018’de yayınladığı ‘Baba, oğul, kutsal damat’ başlıklı yazısı nedeniyle Çeşme 1’inci Asliye Ceza Mahkemesi’nde dava açılmıştı.


ANKA Haber Ajansı’nın haberine göre davanın karar duruşması bugün görüldü. Mahkeme, Serdaroğlu ‘hakaret’ gerekçesiyle hapis cezası verdi. Serdaroğlu’nun avukatları karara itiraz edeceklerini açıkladı.

Partinin resmi hesabında Serdaroğlu’nun şu sözlerine yer verildi: “Yine mahkeme yine mahkumiyet… 23 ay 10 gün daha… Ant içerim ki hırsızlar imparatorluğunu devirip hapse koymadan o hapse girmeden hapse girmeyeceğim, ‘Doğru’su budur.”

Rıfat Serdaroğlu, 30 Haziran 1997 ile 11 Ocak 1999 tarihleri arasında gümrüklerden sorumlu devlet bakanı, 25 Haziran 1993 ile 28 Kasım 1993 tarihleri arasında ise sağlık bakanıydı.

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