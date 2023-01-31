‘Gereğini yapan’ Ahmet Hakan, AKP’de yenilik istedi

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın ‘köşesinden gereğini yaptığını’ canlı yayında açıkladığı Hürriyet yazarı Ahmet Hakan, bazı AKP’li vekillerle ilgili ”Erdoğan’a yük oluyorlar, yeni dönemde kurtulmak şart” dedi.

Fotoğraf: AA

28 Eylül’de CNN Türk canlı yayınına katılan Erdoğan “Muhalefetin sağlık konusunda eleştirileri kesildi” diyen bir diğer Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi’ye, “Köşenden gereğini yapacaksın, Ahmet bey (Hakan) gereğini yapıyor…” talimatını vermişti.

‘Gereğini yapan’ Ahmet Hakan, bugün köşesinde bazı AKP’li vekillerin Erdoğan’a yük olduğunu yazdı.

Bu vekillerin partiye oy kaybettirdiklerini belirten Hakan, ”Hiç konuşmuyorlar. Konuştuklarında ise ne dediklerini bilmiyorlar. Hatta susmaları, konuşmalarından daha hayırlı oluyor” dedi.

Hakan, önümüzdeki seçimlerde yenilenmenin ‘şart’ olduğunu yazdı: ”Yeni dönemde AK Parti’nin işte bu tür milletvekillerinden kurtulması şart. Esaslı bir yenilenme, radikal bir tazelenme, kılı kırk yaran bir ayıklama, muazzam bir gençleşme gerekiyor yani.”