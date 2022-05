George Miller’ın yedi yıl aradan sonra geri dönüş filminden fragman yayınladı

Goerge Miller imzalı ‘Three Thousand Years of Longing’in fragmanı yayınlandı. Tilda Swinton ve İdris Elba’nın başrollerinde olduğu içinden İstanbul geçen filmin sürprizi Erdil Yaşaroğlu.

Fotoğraf: Metro-Goldwyn-Mayer Pictures

Dün 75’inci Cannes film festivalinde prömiyerini yapan filmle ‘Mad Max: Fury Road’ yönetmeni Miller yedi yıl sonra sinema salonlarına dönüyor.

Filmde Swinton’ın canlandırdığı İstanbul ziyareti sırasında Kapalıçarşı’dan aldığı vazodan cin çıkıyor. Elba’nın canlandırdığı cin, klasik hikayede olduğu gibi üç dilek hakkı tanıyor. Zamanda yolculukla sonuçlanan dileklerinde ikili birbirine karşı beklenmedik duygular beslemeye başlıyor.

Yaşaroğlu’nun yanı sıra filmde Berk Öztürk, Kaan Güldür gibi Türkiye kökenli oyunucular da var.

Filmin 31 Ağutos’ta vizyonda olması planlanıyor.