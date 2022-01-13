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Yaramazlara biraz batar!

Genç kadın evinde ölü bulundu

Kahramanmaraş’ın Elbistan ilçesinde yaşayan genç bir kadın evinde ölü bulundu.

AA’nın haberine göre Kümbet Mahallesi’nde yaşayan Meryem Nacar’a (30) ait evin kapısının açık olduğunu ve genç kadının hareketsiz şekilde yattığını fark eden komşuları durumu yetkililere bildirdi.


Sağlık ekipleri, evde yalnız yaşadığı belirtilen genç kadının hayatını kaybettiğini belirledi.

Olay yeri incelemesinin ardından Nacar’ın cenazesi kesin ölüm nedeninin tespiti için Elbistan Devlet Hastanesi’nin morguna kaldırıldı.

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