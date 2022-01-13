Genç kadın evinde ölü bulundu

Ürünlerini inovasyon ve teknoloji temelinde tasarlayan bazı start-up’lar, bugüne kadar ihmal edilmiş tüketici gruplarına odaklanarak fark yaratıyor. Prestijli yayın organı Wall Street Journal, yeni nesil girişimcilerin, ileri yaşlarda görülen görme, işitme, koku ve tat almaya yönelik duyu kayıplarını ve ruhsal sorunlara yol açabilecek yalnızlık duygusunu gidermek için geliştirilen beş inovatif teknolojik ürünü derledi.