Gelin düğünde konukları ‘uçurmak’la suçlanıyor

ABD’de bir gelin ve düğünde yemek hizmeti veren görevli konuklara marihuanalı lazanya ve tatlı ikram etmekle suçlanıyor.

Fotoğraflar: Seminole County Sheriff’s Department

Florida eyaletinde yaşanan olayla ilgili verilen ifadelerde gelin Danya Shea Svoboda (42) ile düğünde yemek hizmeti veren Joycelyn Montrinice Bryant (31) marihuana teslimatı, yemeklere başka madde karıştırmak ve ihmal suçlamasıyla karşı karşıya.

İfade veren konuklardan biri gelinin Bryant’a yemeğe marihuana karıştırmasına izin verdiği, konukların çoğunun rahatsızlanarak tedavi edilmesi gerektiğini anlattı.

CNN’in aktardığına göre 19 Şubat’ta Longwood’daki düğün mekanına giden acil ekiplerinin çoğu konuğu uyuşturucu kullanımı sonucu ortaya çıkan semptomlar nedeniyle tedavi ettiği belirtildi.

Mekandan toplanan bardak, lazanya ve tatlı örnekleri test edildi. Lazanya’da THC (marihuananın etken maddelerinden biri) saptandı.

Ayrıca üç konuğa yapılan idrar testinde marihuana saptandığı belirtildi.

Bazı konukların, düğünde yemek yedikten sonra ‘kafalarının güzel’ olduğunu belirttiği, bazılarının ise kendilerini hasta, garip hissettiği, ağız kuruluğu gibi sorunlar yaşadığı ifade edildi.

Bir konuğun ise yediklerinin etkisiyle paranoyaya kapılarak damadının öldüğünü ve kendisinden bu gerçeğin gizlendiğini düşünerek sinir kriz geçirdiği, sakinleştirici verilerek yatıştırıldığı öğrenildi.

Bir başka konuk ise ifadesinde ‘uçtuğunu‘ anladıktan sonra geline zeytinyağına marihuana koyup koymadığını sorduğunu, gelinin ise heyecanlanıp evet yanıtını verdiğini anlattı.

Kısa bir süre gözaltına alınıp bırakılan gelin ve yemek görevlisinin 7 Haziran’da hakim karşısına çıkacak.