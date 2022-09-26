Gelecek Partisi sözcüsü MB’nin şikayeti üzerine ifade verdi: Kamu zararına yol açanlarla mücadele edeceğiz

Gelecek Partisi Sözcüsü Serkan Özcan, Merkez Bankası’nın (MB) şikâyeti üzerine İstanbul Adliyesi’nde ifade verdi: “Görevde ihmal sebebiyle muazzam kamu zararına yol açanlarla mücadelemizi yılmadan sürdürmek, muhalefet partisi olarak hem siyasal hakkımız hem de sorumluluğumuzdur.”

Fotoğraf: ANKA

MB, Özcan hakkında 1 Ağustos 2022’de bir televizyon programındaki açıklamaları gerekçe göstererek suç duyurusunda bulunmuştu.

Özcan, bugün Çağlayan’daki İstanbul Adalet Sarayı’na gelerek savcılığa ifade verdi. Özcan, savcılığa ifade verdikten sonra adliye önünde konuştu.

ANKA’nın haberine göre Gelecek Partisi sözcüsü, şunları söyledi:

* Söz konusu şikayet, tamamen siyasi bir nitelik taşımaktadır. Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu ve yöneticilerine yönelik haklı eleştirilerimin kamuoyunda ses getirmesi karşısında, bu eleştirilerimi sindirme ve bastırma amacı taşımaktadır.

* Merkez Bankası’nın itibarını asıl sarsanlar, bu ülkenin yıllardır biriktirdiği uluslararası rezervleri hukuksuzca satanlardır. Türk parasının değerini korumakla görevli ve sorumlu olan Merkez Bankası Başkanı, yürüttüğü kamu görevi sebebiyle hesap verilebilirlikle yükümlüdür. Merkez Bankası Başkanı gibi kamuya mal olmuş kişilerin; görevlerini yerine getirirken kamu menfaatini ilgilendiren sonuçlara yol açacağı dikkate alındığında, hukuk devleti ve demokrasi açısından tahammül edilmesi gereken ağır eleştirilere, rahatsız edici olsa bile katlanma yükümlülüğü vardır.

* Kasten görevi ihmal suçu işleyenlerle, görevde ihmal sebebiyle muazzam kamu zararına yol açanlarla ve kamu kaynaklarını israf edip milleti açlıkla baş başa bırakanlarla mücadelemizi yılmadan sürdürmek, muhalefet partisi olarak hem siyasal hakkımız hem de sorumluluğumuzdur.