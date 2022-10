Geleceğe Dönüş’ün yıldızları yıllar sonra bir araya geldi

Gelmiş geçmiş en popüler bilimkurgu filmi Geleceğe Dönüş’ün (Back to the Future) yıldızları Michael J. Fox ve Christopher Lloyd yıllar sonra yeniden New York Comic Con’daki panelde bir araya geldi. İkili dakikalarca ayakta alkışlandı.

Independent’ın aktardığına göre seride Marty McFly’ı canlandıran 61 yaşındaki Fox ve Dr. Emmett Brown’ı canlandıran 83 yaşındaki Lloyd yıllar sonra yeniden bir araya gelerek, birbirlerinden övgüyle bahsetti.

Fox, “Geleceğe Dönüş’te oynamanın en iyi yanı Chris’le çalışmaktı” derken, Lloyd ise çekimlere başlamadan önce Fox’la tanışmadıklarını ama karşılaştıkları anda ‘kimyalarının uyduğunu’ söyledi.

İkilinin buluşması, filmi çocukluklarında izleyen panel katılımcıları için büyük bir nostalji yaşattı. İkili dakikalarca ayakta alkışlandı.

1991’de henüz 29 yaşındayken vücut hareketlerini kontrol etmede sorunlara sebep olan Parkinson teşhisi konan Fox’un Lloyd’la bir araya gelmesi karşısında duygulanan katılımcılardan bazıları gözyaşlarını tutamadı.

O anların videosunu paylaşan bir kullanıcı, “NYCC’deki Geleceğe Dönüş panelinde ağladım” ifadelerini kullandı.

Başka birisi “Bu ikiliyi çok seviyorum, Michael J. Fox bir savaşçı” yazarken, bir diğer kullanıcı da “Bu çok güzel. İkisini birlikte görmek harika. Michael J. Fox cesaret ve nezaketin canlı bir örneği” dedi.

Fox, Parkinson teşhisi konduktan sonra hastalık hakkında farkındalık yaratmak ve yeni tedavi yöntemlerini desteklemek amacıyla Michael J. Fox Vakfı’nı kurmuştu.

1985, 1989 ve 1990’da gösterime giren Geleceğe Dönüş’ün üç filmi, dünya çapında ün kazanmıştı.

Sinema tarihinin en sevilen ve tanınan bilimkurgu filmleri arasında yer alan film, popüler kültürde referans gösterilmeye devam ediyor.