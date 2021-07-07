Geçici izinlerle havayı kirleten termik santrallere karşı toplanan imzalar Meclis’te: #izinvermeyin

Çevre yatırımlarını tamamlamayan kömürlü termik santrallerin havayı ve suyu kirletmeye devam etmemesi için yürütülen #izinvermeyin kampanyası kapsamında toplanan 100 binin üstünde imza toplandı ve yetkililere teslim edildi.

Çevre yatırımını tamamlamayan santrallerin durumunu inceleyen İklim Değişikliği Politika ve Araştırma Derneği, hazırladıkları raporu ve toplanan 107 bin 139 imzayı parti yöneticileri, grup başkan vekilleri ve Çevre ve Şehircilik Bakanlığı yetkililerine teslim etti.

‘Özelleştirilmiş Termik Santraller ve Çevre Mevzuatına Uyum Süreçleri’ raporuna göre, 2020 yılının başında kapatılarak altı ay sonra yeniden açılan kömürlü termik santraller hala çevre yatırımlarını tamamlamadan geçici izinlerle çalışmaya devam ediyor.

Fotoğraf: Greenpeace

2013 yılında özelleştirilen kömürlü termik santrallere, çevre yatırımlarını tamamlamaları için 2019 yılının sonuna kadar süre tanınmıştı.

2019 yılının sonunda özelleştirilmiş kömürlü termik santrallere çevre mevzuatına uymaları için yapılması gereken yatırımlardan muafiyet getiren yasa tasarısı binlerce kişinin tepkisi sonrası cumhurbaşkanı tarafından veto edilmişti.

Ardından 1 Ocak 2020’de beş adet kömürlü termik santral tamamen ve bir tanesi kısmi olmak üzere gerekli çevre yatırımlarını yapana kadar kapatılmıştı. Bu santrallere geçici faaliyet belgesi verilerek Haziran 2020’de yeniden faaliyete geçmişti.

Raporda öne çıkan bulgularda yasa tasarısının fiilen uygulanıyor olduğu şu maddelerle sıraladı:

*Özelleştirilen 13 kömürlü termik santral 1 Ocak 2020 ve öncesinde olduğu gibi çevreyi kirletmeye devam etmektedir ve hala çevre mevzuatına uyumsuzdur.

*Tesislerin tamamı toksik atıklarını vahşi depolama yöntemi ile depolamaya devam etmektedir.

*2020’nin başından beri bir1 yıl içerisinde çevre izni alamadığı için geçici faaliyet belgesi iptal edilen tesisler tekrar Geçici Faaliyet Belgesi’ne başvurarak bir yıl daha faaliyet sürelerini uzatmışlardır.

Çevre yatırımları eksik olan özelleştirilmiş kömürlü termik santraller şöyle:

1. Ankara/ Çayırhan Termik Santrali

2. Bursa / Orhaneli Termik Santrali

3. Çanakkale / Çan 18 Mart Termik Santrali

4. Kahramanmaraş / Afşin Elbistan A Termik Santrali

5. Kahramanmaraş / Afşin Elbistan B Termik Santrali

6. Kütahya / Tunçbilek Termik Santrali

7. Kütahya / Seyitömer Termik Santrali

8. Manisa / Soma Termik Santrali

9. Muğla / Yeniköy Termik Santrali

10. Muğla / Yatağan Termik Santrali

11. Muğla /Kemerköy Termik Santrali

12. Sivas / Kangal Termik Santrali (1 ve 2. üniteler)

13. Zonguldak / Çatalağzı Termik Santrali