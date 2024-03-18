Geçen yıl 100 bin saat çalındı veya kayboldu: Toplam değerleri 2 milyar dolar

Rapora göre geçen yıl kaybolan veya çalınan lüks saatlerin sayısı, bir önceki yılın üç katından fazla.
Raporu, merkezi Londra’da bulunan dünya genelindeki kayıp, çalıntı ve sahte lüks saatlere ait veri tabanı sunan The Watch Register hazırladı.
BBC’nin haberine göre The Watch Register grubu, kaybolan veya çalınan lüks saatlere ilişkin son 10 yıla ait verilerin işlendiği rapor yayımladı.
Rapora göre 2022’de dünya genelinde kaybolan veya çalınan saatlerin sayısı yaklaşık 30 bin.
Geçen yıl bu sayının 100 bini aştığı ve bunların toplam değerlerinin yaklaşık 2 milyar dolar olduğu kaydedildi.
The Watch Register’ın Genel Müdürü Katya Hills, “Şiddet içeren sokak hırsızlığı vakalarının artmasıyla insanlar saatlerini dışarıda takmaya korkuyor” dedi.
Hills, hırsızların çalınan ürünleri ikinci el dükkanlar aracılığıyla yüksek meblağlara satabildiklerini kaydetti.