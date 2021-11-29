Geçen hafta istifa etmişti bugün yeniden başbakan oldu

İsveç’te, geçen çarşamba (24 Kasım) ülkenin ilk kadın başbakanı seçilerek tarihe geçen ancak yedi saat sonra istifa eden Magdalena Andersson (54) bugün parlamentodan güvenoyu aldı ve yeniden başbakan oldu.
Geçen hafta, koalisyon hükümetinin ortağı Yeşiller Partisi, sağ partilerin hazırladığı bütçenin meclisten geçirilmesi üzerine hükümetten çekildiğini duyurmuştu. Bunun üzerine Andersson, istifa ettiğini açıklamıştı.
Bugünkü oylamada, milletvekillerinden Sosyal Demokrat Parti lideri Andersson’a onay çıktı. 349 üyesi olan parlamentoda, 173 kişi “Hayır” derken 101 kişi lehte oy kullandı, 75 milletvekili çekimser kaldı. Bu, Andersson’un liderliğindeki azınlık (tek parti) hükümeti iki oy farkla güvenoyu aldı anlamına geliyor. Başka deyişle kılpayı.
Andersson, ‘Hayır’ oyu 175 veya üzerinde olsa güvenoyu alamayacaktı. İsveç’te, başbakan olabilmek için parlamentodaki sandalye sayısının salt çoğunluğu tarafından ‘reddedilmemek’ yeterli.
Ekonomist olan Andersson önümüzdeki yıl eylül ayındaki seçime kadar ülkeyi yönetecek.