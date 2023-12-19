Geçen hafta işlem görmeye başlayan halka arzların son durumu

Geçen hafta işlem görmeye başlayan halka arzlar ya değer kaybetti ya da beklenildiği kadar yükselmedi.

Fotoğraf: AA

Borsadaki dalgalı durum, kısa sürelerde büyük getiriler sağlayan halka arzları da etkiledi.

Geçen hafta borsada işlem görmeye başlayan üç halka arzın yatırımcıları ya zararda ya da beklenenden daha düşük kazanç elde etti.

halkaarz.net’in aktardığına göre Kuzey Boru, üçüncü işlem gününde yüzde 3,97 getiri sağladı. Kuzey Boru 14 Aralık’ta işlem görmeye başlamıştı.

14 Aralık’ta işlem görmeye başlayan diğer bir hisse Sur Tatil Evleri yüzde 9,98 değer kazandı.

15 Aralık’ta işlem görmeye başlayan Mega Metal’sa yüzde 5,4 değer kaybetti.