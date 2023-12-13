Halka arz edilen üç şirketin borsadaki işlem tarihi belli oldu

Halka arz edilen Mega Metal Sanayi ve Ticaret AŞ, Kuzey Boru AŞ ve Sur Tatil Evleri Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı AŞ’nin borsadaki işlem tarihi belli oldu.

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Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) Mega Metal Sanayi ve Ticaret AŞ, Kuzey Boru AŞ ve Sur Tatil Evleri Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı AŞ’nin halka arzını 1 Aralık’ta onaylamıştı.

Sonrasında bu şirketler halka arz edilerek talep toplanmıştı.

Üç şirketin borsada işlem göreceği tarihler de belli oldu.

halkaarz.net’in aktardığına göre Mega Metal 15 Aralık’ta hisse başına 28 lira 30 kuruştan, Sur Tatil Evleri 14 Aralık’ta hisse başına 49 lira 18 kuruştan ve Kuzey Boru 14 Aralık’ta hisse başına 36 lira 20 kuruştan borsada işlem görmeye başlayacak.